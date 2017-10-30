В Рязани обсудили перспективы развития рынка облигаций в ЦФО

В понедельник, 30 октября, прошел первый день конференции для ЦФО «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций».

Представители бизнеса, Банка России обсудили с органами власти достоинства, эффективное использование облигаций, проблемные вопросы, тему господдержки рынка.

«Обсуждаемые вопросы напрямую влияют на улучшение инвестиционного климата и производительности труда. Свободные финансовые средства, которые регионы или предприятия получают благодаря инвестиционным займам — напрямую влияют на их потенциальную активность», — отметил глава региона Николай Любимов.

По его словам, задачам по высокопроизводительным местам, которые озвучил президент в майских указах, уделяется самое большое внимание в регионе.

«Для каждого региона важно улучшать инвестиционный климат. Для этого в регионе мы формируем новый институт развития и создаем необходимую инфраструктуру, работаем над имиджем региона. — отметил политик. — Мы уже заключили несколько крупных инвест-соглашений в сфере производства фармацевтических препаратов, промышленного комплекса, сырья для строй-индустрии, производства сельхозтехники. Нас сдерживает финансовая ограниченность. Одним из механизмов решения этой проблемы могут стать корпоративные облигации».

Любимов отметил, что рынок в России не достаточно развит и имеет свои специфические особенности и проблемы.

Директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская подчеркнула, что рынок корпоративных облигаций растет.

«Он уже обогнал наши надежды, уже 40 регионов выпускают облигации. В ЦФО из 18 территорий уже присутствуют 12», — отметила она.

По ее словам, для свободного выхода на рынок облигаций необходимо повысить уровень компетенции сотрудников предприятия, снизить стоимость расходов на выпуск ценных бумаг, упростить алгоритм эмиссии и заручиться государственной поддержкой.

«Государство может проинформировать и внушить степень доверия к этой валюте обучающими семинарами и деньгами», — подчеркнула Чайковская.

Начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров в докладе заявил, что перспективы рынка ценных бумаг в ЦФО значительны. Так, в рейтинге инвестиционно-привлекательных регионов регионов в топ-20 находится десять территорий.

«Если мы будем доводить знания до предприятий, органов власти, рассказывать о привлекательности облигаций, то можно увеличить рынок ценных бумаг. Стимулировать компании нужно через знания», — отметил Янгиров.

По завершении первой части конференции управляющий Рязанского отделения Центрального Банка и министр образования области Ольга Щетинкина подписали соглашение о повышении финансовой грамотности в области.

В его рамках в школах, вузах будут проходить мероприятия по обеспечению школьников и студентов учебными программами, предотвращению мошенничества и прочее.

В беседе с журналистами Любимов поделился, что в Рязани уже есть предприятия, готовые выйти на рынок ценных бумаг.

«Главное, чтобы предприятия поняли, что этот механизм возможен и привлекателен. Надеюсь после семинара некоторые компании задумаются, а может и выйдут на рынок облигаций в ближайшее время. Это хороший инструмент для привлечения инвестиций», — заключил глава региона.