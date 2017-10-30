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14:58, 30 октября 2017 1 615
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В России изменились правила кругового движения 1

В России изменились правила кругового движения

В России изменились правила кругового движения. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

Теперь приоритет получают водители, которые двигаются по самом кругу, остальные должны будут им уступать.

По словам Медведева, подобная практика действует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность.

«Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — добавил глава правительства.

В МВД отмечали, что пропускная способность дорог должна вырасти при новой организации проезда. Подчеркивается, что существующие же нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.


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