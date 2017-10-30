В России изменились правила кругового движения. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, передает «
Теперь приоритет получают водители, которые двигаются по самом кругу, остальные должны будут им уступать.
По словам Медведева, подобная практика действует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность.
«Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — добавил глава правительства.
В МВД отмечали, что пропускная способность дорог должна вырасти при новой организации проезда. Подчеркивается, что существующие же нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.