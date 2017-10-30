В Москве открыли мемориал жертвам политических репрессий. На церемонию открытия приехал Владимир Путин, передает
Мемориал возведен на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца, он создан по проекту скульптора Георгия Франгуляна.
Монумент представляет собой масштабный бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, символизирующих выживших и ушедших. На плоскостях барельефа нанесли слово «Помни» на разных языках. Его дополняют гранитные композиции, отсылающие к застенкам и эшелонам. Саму площадь планируется замостить с включением камней с мест заключения репрессированных.
Выступая на открытии мемориала, президент вспомнил исторические факты, когда «каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок».
«Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более — невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа», — подчеркнул Путин.
По его мнению, «политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию».
«Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг — не допустить забвения», — сказал глава государства.
«Сама память, четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению», — заключил Путин.
Напомним,