Силовикам предоставят доступ закрытой банковской информации

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому силовикам, которые интересуются подозрительными счетами, предоставят доступ к закрытой банковской информации. Документ уточняет порядок получения правоохранительными органами данных в банках по операциям и счетам фирм, индивидуальных предпринимателей и обычных граждан, пишет «
Авторы законопроекта — председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, а также Иван Квитка и Георгий Карлов. По их уверению, нововведение направлено на «устранение существующей несогласованности правовых норм и уточнение порядка получения в кредитных организациях информации по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц».
При этом, как уточнили законодатели, уровень защиты законных интересов физических и юридических лиц ни в коем случае не снижается.
Авторы пояснили, что сегодня выдача банковской тайны силовикам осуществляется исключительно по решению суда. Но в то же время в законодательстве прописан широкий перечень должностных лиц, получающих доступ к закрытой банковской информации без судебного постановления.
Предлагается не отменить этот порядок, а устранить несогласованность норм нескольких федеральных законов, которые создают сложности при получении сотрудниками органов доступа к банковской тайне. Речь идет о данных, которые нужны при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Подчеркивается, что концепция законопроекта учитывает позицию Банка России.