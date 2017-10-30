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21:08, 30 октября 2017 167
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Силовикам предоставят доступ закрытой банковской информации

Силовикам предоставят доступ закрытой банковской информации

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому силовикам, которые интересуются подозрительными счетами, предоставят доступ к закрытой банковской информации. Документ уточняет порядок получения правоохранительными органами данных в банках по операциям и счетам фирм, индивидуальных предпринимателей и обычных граждан, пишет «Российская газета».

Авторы законопроекта — председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, а также Иван Квитка и Георгий Карлов. По их уверению, нововведение направлено на «устранение существующей несогласованности правовых норм и уточнение порядка получения в кредитных организациях информации по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц».

При этом, как уточнили законодатели, уровень защиты законных интересов физических и юридических лиц ни в коем случае не снижается.

Авторы пояснили, что сегодня выдача банковской тайны силовикам осуществляется исключительно по решению суда. Но в то же время в законодательстве прописан широкий перечень должностных лиц, получающих доступ к закрытой банковской информации без судебного постановления.

Предлагается не отменить этот порядок, а устранить несогласованность норм нескольких федеральных законов, которые создают сложности при получении сотрудниками органов доступа к банковской тайне. Речь идет о данных, которые нужны при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Подчеркивается, что концепция законопроекта учитывает позицию Банка России.


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