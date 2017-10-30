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21:47, 30 октября 2017 52
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Путин заявил, что неизвестные собирают биоматериал россиян по всей стране

Путин заявил, что неизвестные собирают биоматериал россиян по всей стране

Фото: Kremlin.ru

В России собирают биоматериал различных этносов с неизвестной целью. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает «РИА Новости».

Во время заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов сообщил, что «некие лица с помощью системы видеонаблюдения в России собирают образы российских граждан с неизвестными целями».

«Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — сказал Путин.

Как передает ТАСС, биотматериалы собирают иностранцы.

По мнению Путина, «нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться». «Они пускай делают что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны», — сказал глава государства.


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