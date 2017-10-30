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9:17, 30 октября 2017 302
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Китайские медики назвали причину смерти 14-летней модели из России

Китайские медики назвали причину смерти 14-летней модели из России

Китайские медики назвали официальную причину смерти 14-летней модели из России Влады. Девушка скончалась из-за полиорганной недостаточности, со ссылкой на генконсульства России в Шанхае передает ТАСС.

Известно также, что генконсульство поддерживает контакт с работодателем погибшей и членами ее семьи, которые еще не прибыли в Китай.

Напомним, Влада должна была провести в Китае три месяца, участвуя в показах популярных дизайнеров. Однако она почувствовала недомогание после показа, который продлился примерно 13 часов. 25 октября модель попала в больницу в тяжелом состоянии с температурой более 39 градусов. Ее поместили в реанимацию, а через два дня девушка скончалась.

Фото из соцсетей


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