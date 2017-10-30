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14:05, 30 октября 2017 88
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Елена Летучая станет ведущей на Первом канале

Елена Летучая станет ведущей на Первом канале

Елена Летучая станет ведущей на Первом канале. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«3 октября телеведущая Елена Летучая экспромтом сделала репортаж из Воронежской больницы №2, обнаружив там антисанитарные условия и грубые нарушения. Во время ее мастер-класса в Воронеже по социальной журналистике одна из слушательниц пожаловалась на антисанитарию в местной больнице и спросила, что делать в такой ситуации», — рассказали в пресс-службе.

После публикаций в прессе и сюжета в программе «Время» на проблему обратили внимание местные волонтеры, а прокуратура начала проверку. После этого Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях.

В рамках проекта «Летучий отряд» ведущая соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей бороться за свои права.

За помощью может обратиться каждый, написав письмо на сайт Первого канала или поделившись своим видео в социальных сетях с хэштегом #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений.

Фото Wikipedia


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