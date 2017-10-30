Екатерина Гордон решила баллотироваться в президенты

Правозащитница и ведущая Екатерина Гордон решила принять участие в выборах президента России 2018 года. Об этом она сообщила на своем
Главной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей. «Права женщин и детей — зеркало российской реальности», — считает Гордон.
Напомним, ранее о планах стать президентом заявила Ксения Собчак.
Справка
Екатерина Гордон (Прокофьева) родилась 19 октября 1980 года в Москве. В 2002 году окончила МПГУ имени Ленина. С 2000 по 2006 год была замужем за Александром Гордоном, после развода оставила себе фамилию бывшего супруга.
В разные годы вела программы на радио и телевидении, ведет колонку в газете «Московский комсомолец», была режиссером нескольких клипов и документального фильма, также занимается музыкой. Руководит юридическим агентством, которое занимается громкими публичными делами.