Загадка от британского астронавта вызвала бурную реакцию в интернете

Британский астронавт Тим Пик опубликовал на своей
В задаче предлагается представиться перед собой куб, на нижней грани которого находится точка. Куб нужно повернуть влево, вправо, вперед и назад и ответить на вопрос: где окажется точка?
Некоторые пользователи признались в комментариях, что им сложно найти правильный ответ. Одни назвали инструкции «двусмысленными», другие пытались подробно объяснить ход своих мыслей.
Большинство комментаторов решили, что точка останется на дне, что и является правильным ответом.