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17:46, 29 октября 2017 389
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Загадка от британского астронавта вызвала бурную реакцию в интернете

Загадка от британского астронавта вызвала бурную реакцию в интернете

Британский астронавт Тим Пик опубликовал на своей странице в Facebook логическую задачу, которая является частью теста для тех, кто претендует на включение в отряд космонавтов. Запись вызвала ажиотаж среди пользователей интернета.

В задаче предлагается представиться перед собой куб, на нижней грани которого находится точка. Куб нужно повернуть влево, вправо, вперед и назад и ответить на вопрос: где окажется точка?

Некоторые пользователи признались в комментариях, что им сложно найти правильный ответ. Одни назвали инструкции «двусмысленными», другие пытались подробно объяснить ход своих мыслей.

Большинство комментаторов решили, что точка останется на дне, что и является правильным ответом.


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