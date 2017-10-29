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20:08, 29 октября 2017 331
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В Североморске обнаружили тела военного-контрактника и его семьи

В Североморске обнаружили тела военного-контрактника и его семьи

В квартире Североморска обнаружили мертвыми военного-контрактника, а также его жену и детей. По факту возбуждено уголовное дело, передает «РИА Новости».

«Командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели военнослужащего по контракту и его семьи. Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморск», — говорится в сообщении.

В данный момент ведется следствие.

«По предварительной информации, обнаружены тела мужчины, военнослужащего, его супруги и ребенка. Отрабатывается версия, что мужчина сначала застрелил родных, а затем покончил с собой», — рассказал источник «Интерфакса» в следственных органах.

«Будут отрабатываться все версии, — добавил источник. — Причины и обстоятельства выясняют военные следователи».

Северный флот — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота. Его основу составляют атомные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли.


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