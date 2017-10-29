В рязанском селе освятили часовню в честь Петра и Февронии Муромских

В рязанском селе Семкино освятили часовню в честь Петра и Февронии Муромских. Чин освящения возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк,
«Мы часто говорим о добрых и правильных вещах, о ценностях, но вместе с тем часто забываем о них. Человек может забывать о Боге, о Его Промысле. Людям нужно постоянно напоминать об этом. И вот вы — счастливые люди, потому что у вас в поселке освящена часовня. Проходя рядом с ней, вы будете осенять себя крестным знамением, радоваться, что Господь призрел на это место и устроил здесь небольшой дом для Себя», — обратился владыка к местным жителям.
Он также выразил надежду, что жители Семкина будут жить по образцу Петра и Февронии Муромских. Верующие почитают благоверных как покровителей брака.
Отмечается, что на возведение часовни ушло несколько месяцев.