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11:37, 29 октября 2017 280
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В Омске на водителя перевернувшейся маршрутки завели дело

В Омске на водителя перевернувшейся маршрутки завели дело

В Омске на водителя перевернувшейся маршрутки завели уголовное дело. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает «РИА Новости».

Накануне на Красноярском тракте примерно в 17:40 по местному времени (14:40 по московскому) «ГАЗель» столкнулась с легковой машиной Toyota. В момент ДТП в маршрутке было 13 пассажиров, один из них — 67-летний мужчина — погиб на месте.

«В отношении водителя микроавтобуса, допустившего ДТП, в котором погиб пассажир, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Предварительно установлено, что 55-летний водитель микроавтобуса „Газель“, следовавшего по маршруту, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с автомобилем Toyota», — сообщили в УМВД по Омской области.

Водителю автомобиля Toyota и десяти пассажирам обоих транспортных средств оказали медицинскую помощь.

Следователи уточнили, что с ушибами, черепно-мозговыми травмами и политравмой госпитализировали 12-летнего мальчика и 52-летнюю женщину. Доставленные в больницу 36-летний отец мальчика и трехлетний брат, получивший ушибы, а также другие пассажиры и водители автомобилей либо отпущены, либо проходят амбулаторное лечение.

Также следователи проверяют перевозчика, чья «ГАЗель» попала в ДТП.

«Проводится доследственная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит микроавтобус „ГАЗель“, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — отмечается в сообщении.


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