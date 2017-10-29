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17:26, 29 октября 2017 259
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Умер создатель костюма Дарта Вейдера

Умер создатель костюма Дарта Вейдера

В возрасте 86 лет умер создатель костюма Дарта Вейдера и других главных героев «Звездных войн» Джон Молло. Он скончался 25 октября из-за последствий сосудистой деменции, пишет The Times.

Молло впервые встретился с автором «Звездных войн» Джорджем Лукасом в 1975 году. Впоследствии его приняли на работу в качестве дизайнера костюмов. Молло придумал образы Дарта Вейдера, Лею Органу, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и штурмовиков за три месяца.

За фильм 1977 года «Эпизод IV: Новая надежда» Молло получил Оскар за лучший дизайн костюмов. Также дизайнер работал над костюмами к фильмам режиссеров Ридли Скотта, Хью Хадсона и других.

«Звездные войны» были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение «Звездных войн». В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.

Фото Facebook Brandon Alinger


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