Telegram заблокировал за терроризм 8,5 тысячи каналов

За октбрь Telegram заблокировал 8,5 тысячи каналов, связанных с терроризмом. Соответствующее сообщение опубликовал основатель Павел Дуров.
«Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram-каналов должны соблюдать, например, пользовательское соглашение Telegram запрещает публично пропагандировать насилие в любом виде. Именно поэтому только в октябре этого года мы заблокировали более 8,5 тысячи каналов, связанных с терроризмом», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Дурова.
Как передает «РИА Новости» разработчики регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В июне Дурову
Осенью основатель Telegram сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона «О противодействии терроризму». Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в «неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Сама ФСБ эту информацию не комментировала.