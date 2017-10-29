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20:44, 29 октября 2017 287
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Telegram заблокировал за терроризм 8,5 тысячи каналов

Telegram заблокировал за терроризм 8,5 тысячи каналов

За октбрь Telegram заблокировал 8,5 тысячи каналов, связанных с терроризмом. Соответствующее сообщение опубликовал основатель Павел Дуров.

«Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram-каналов должны соблюдать, например, пользовательское соглашение Telegram запрещает публично пропагандировать насилие в любом виде. Именно поэтому только в октябре этого года мы заблокировали более 8,5 тысячи каналов, связанных с терроризмом», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Дурова.

Как передает «РИА Новости» разработчики регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В июне Дурову пригрозили блокировкой мессенджера из-за нарушения российского законодательства. Позже он согласился предоставить данные для включения Telegram в реестр Роскомнадзора.

Осенью основатель Telegram сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона «О противодействии терроризму». Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в «неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Сама ФСБ эту информацию не комментировала.


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