Ростуризм предупредил о возможном аресте за запуск дронов. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает «
«По данным посольства России в Бангкоке, в Таиланде введен новый порядок регистрации радиоуправляемых летательных аппаратов (дронов). С этого же дня вступил в силу запрет на эксплуатацию незарегистрированной техники», — уточнили в ведомстве.
Собственники дронов должны поставить их на учет в течение 90 дней. С января 2018 года использование незарегистрированных аппаратов будут считать нарушением закона «О радиосвязи».
Максимальным наказанием станет штраф в размере до 100 тысяч батов (трех тысяч долларов) и лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее сообщалось, что на популярных пляжах Таиланда