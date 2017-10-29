Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:31, 29 октября 2017 367
 0    0

Ростуризм предупредил о возможном аресте за запуск дронов

Ростуризм предупредил о возможном аресте за запуск дронов

Ростуризм предупредил о возможном аресте за запуск дронов. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает «Газета.ru».

«По данным посольства России в Бангкоке, в Таиланде введен новый порядок регистрации радиоуправляемых летательных аппаратов (дронов). С этого же дня вступил в силу запрет на эксплуатацию незарегистрированной техники», — уточнили в ведомстве.

Собственники дронов должны поставить их на учет в течение 90 дней. С января 2018 года использование незарегистрированных аппаратов будут считать нарушением закона «О радиосвязи».

Максимальным наказанием станет штраф в размере до 100 тысяч батов (трех тысяч долларов) и лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что на популярных пляжах Таиланда запретят курить.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:27, 29 октября 2017
Американка оставила шестилетнюю дочь в такси и пошла грабить банк
10:07, 29 октября 2017
Рязанские городища вошли в медиаатлас поселений Древней Руси
9:31, 29 октября 2017
Ростуризм предупредил о возможном аресте за запуск дронов
9:02, 29 октября 2017
«Доесть нельзя выбрасывать». Рязанцам покажут фильм о перепроизводстве
8:09, 29 октября 2017
Ночью в четырех районах Рязанской области были пожары
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Сами себе построим дом. Часть I — проект

Сами себе построим дом. Часть I — проект

Открытие цикла совместных инструкций RZN.info и компании «Белый дом» о правильном строительстве.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:50, 23 октября 2017 26 234
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
17:49, 25 октября 2017 22 452
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 3
13:28, 21 октября 2017 18 638
Северную окружную перекрыли из-за массовой аварии. Фото
13:30, 22 октября 2017 17 892
Американские эксперты назвали самые ненадежные автомобили 2
21:31, 21 октября 2017 15 442
Пропавшего месяц назад в Спасском районе грибника нашли мертвым 2
Все новости
Голосования

У вас есть действующий договор на обслуживание газового оборудования (плиты, котла) в квартире, доме?

Окончание опроса: 8.11.2017
Архив голосований
Форум