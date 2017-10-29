Основатель «Википедии» будет бороться с фейками

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс будет бороться с фейками. Он заявил о скором запуске в пробном режиме онлайн-сервиса для проверки информации в СМИ на достоверность, передает
Проект Уэйлса называется Wikitribune. На одноименном сайте, согласно замыслу бизнесмена, будут актуальные новости, прошедшие проверку на достоверность. За подготовку статей к публикации будет отвечать группа редакторов и журналистов.
«Мы на стадии закрытого бета-тестирования, — сказал Уэйлс. — Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем».
По его словам, запуск ресурса пройдет без шума для того, чтобы большое число пользователей не нарушили работу Wikitribune.
«Я работал над этим [проектом] весь год, — уточнил предприниматель. — Над этой идеей я размышлял не меньше пяти лет».
Джимми Уэйлс отметил, что ресурс не будет связан с Wikipedia и фондом Wikimedia.