Около Шпицбергена нашли обломки пропавшего Ми-8

В воскресенье, 29 октября, около Шпицбергена нашли обломки пропавшего российского вертолета Ми-8. Они находились в море на глубине примерно 200 метров, передает «
Напомним, в четверг днем российский вертолет, на борту которого были восемь человек,
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В воскресенье, 29 октября, около Шпицбергена нашли обломки пропавшего российского вертолета Ми-8. Они находились в море на глубине примерно 200 метров, передает «
Напомним, в четверг днем российский вертолет, на борту которого были восемь человек,
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Погода меняется, хочется проводить больше времени в тепле, и как нельзя кстати придутся горячий чай и новый сериал.