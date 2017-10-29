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12:35, 29 октября 2017 360
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Около Шпицбергена нашли обломки пропавшего Ми-8

Около Шпицбергена нашли обломки пропавшего Ми-8

В воскресенье, 29 октября, около Шпицбергена нашли обломки пропавшего российского вертолета Ми-8. Они находились в море на глубине примерно 200 метров, передает «РИА Новости».

Напомним, в четверг днем российский вертолет, на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.


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