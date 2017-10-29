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19:39, 29 октября 2017 334
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Ноябрь в Москве начнется с сильного ветра и гололедицы

Ноябрь в Москве начнется с сильного ветра и гололедицы

В начале ноября в Москве ожидается сильная гололедица после интенсивных осадков в последние дни октября. Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, 30 и 31 октября в столице ожидаются дождь и мокрый снег при плюсовой температуре.

«В среду, 1 ноября, начнет подмораживать, и ожидается сильная гололедица. Очень неблагоприятными будут первые три дня следующей недели. Интенсивные осадки, потом понижение температуры и гололедица в сопровождении порывистого ветра», — сказал Вильфанд.

По словам метеоролога, изменение погоды в начале следующей недели связано с приближением «очень мощного, интенсивного циклона из Западной Европы».

«Сейчас этот циклон находится в Польше, в понедельник он будет в районе Минска, а во вторник уже будет заходить в Москву. Это будет настоящий центр очень глубоко циклона, поэтому давление значительно понизится», — отметил Вильфанд.

Как подчеркнул директор Гидрометцентра, до первой половины вторника температура будет высокая — 3-5 градусов тепла, но ветер будет усиливаться.

«Когда приближается центр такого мощного циклона, возникает так называемый градиентный ветер, и мы прогнозируем в понедельник дождливую, хмурую погоду с порывами ветра до 13-18 метров в секунду», — сказал метеоролог.

Вечером во вторник температура снизится до нулевой отметки. Ожидаются также дождь с мокрым снегом, порывы ветра до 15-20 метров в секунду и очень низкое атмосферное давление.

«В среду ситуация станет еще более неприятной, поскольку температура будет понижаться, и уже ожидаются мокрый снег и снег, вновь порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Это очень неблагоприятная погода. Интенсивные осадки, похолодание приведут к сильной гололедице, температура значительно понизится. При таком порывистом ветре на дорогах будет очень неблагоприятно — будут условия для сильного скольжения, значительно ухудшится видимость», — предупредил Вильфанд.

В четверг, по его словам, погода станет более спокойной. «Давление начнет расти, погода начнет улучшаться. В четверг, в пятницу, в субботу будет уже выраженный суточный ход температуры — минус 2 — минус 6 ночью, днем около ноля градусов. Значительных осадков уже не ожидаем, и скорость ветра будет 3-8 м/с, неблагоприятных условий во второй половине следующей недели не прогнозируем», — добавил директор Гидрометцентра.


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