Московский полицейский избил свою жену и ранил коллегу

На юго-западе Москвы полицейский избил свою жену и ранил коллегу. Об этом сообщил сайт
«Поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома №11 в проезде Одоевского. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что между двумя сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьино в свободное от службы время на бытовой почве произошел конфликт. В результате старший сержант полиции причинил колото-резаное ранение и телесные повреждения оппоненту, сержанту полиции, а также телесные повреждения своей жене», — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Пострадавших госпитализировали.
В отношении старшего сержанта начали проверку, по результатам которой его уволят.