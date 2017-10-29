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14:59, 29 октября 2017 210
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Московский полицейский избил свою жену и ранил коллегу

Московский полицейский избил свою жену и ранил коллегу

На юго-западе Москвы полицейский избил свою жену и ранил коллегу. Об этом сообщил сайт ГУ МВД по столице.

«Поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома №11 в проезде Одоевского. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что между двумя сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьино в свободное от службы время на бытовой почве произошел конфликт. В результате старший сержант полиции причинил колото-резаное ранение и телесные повреждения оппоненту, сержанту полиции, а также телесные повреждения своей жене», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Пострадавших госпитализировали.

В отношении старшего сержанта начали проверку, по результатам которой его уволят.


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