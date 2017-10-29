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12:18, 29 октября 2017 229
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Двух жителей Сургурта не пустили в фитнес-клуб из-за внешности. Видео

Двух жителей Сургурта не пустили в фитнес-клуб из-за внешности. Видео

Двух жителей Сургурта не пустили в фитнес-клуб из-за внешности. Оба они, по их словам, лица кавказской национальности. Мужчины записали видеообращение, которое опубликовали в интернете, передает «Лента.ру».

«Мы по ходу лицом не вышли, и нас пока обморозили», — заявил один из них.

Мужчина пожаловался, что из-за отказа в фитне-клубе не может бросить курить: он хотел покончить с вредной привычкой после того, как займется спортом.

Герои ролика пояснили, что служба безопасности сняла копии их паспортов и пообещала связаться после проверки, которая будет длиться десять дней. Мужчины посчитали это оскорблением.


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