Двух жителей Сургурта не пустили в фитнес-клуб из-за внешности. Видео

Двух жителей Сургурта не пустили в фитнес-клуб из-за внешности. Оба они, по их словам, лица кавказской национальности. Мужчины записали видеообращение, которое опубликовали в интернете, передает «Лента.ру».
«Мы по ходу лицом не вышли, и нас пока обморозили», — заявил один из них.
Мужчина пожаловался, что из-за отказа в фитне-клубе не может бросить курить: он хотел покончить с вредной привычкой после того, как займется спортом.
Герои ролика пояснили, что служба безопасности сняла копии их паспортов и пообещала связаться после проверки, которая будет длиться десять дней. Мужчины посчитали это оскорблением.