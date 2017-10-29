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10:45, 29 октября 2017 133
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Центробак сообщил о росте зарплат у россиян

Центробак сообщил о росте зарплат у россиян

Центробак сообщил о росте зарплат у россиян. Информация об этом по итогам заседания совета директоров появилась на сайте регулятора.

Специалисты заявили, что зарплаты выросли из-за низкой инфляции. По их словам, также в стране невысокий уровень безработицы.

Отмечается, что главные риски для повышения или понижения инфляции не поменялись. Речь идет о трех факторах. Один из них — усиление структурного дефицита работников, что может спровоцировать отставание в увеличении производительности труда от повышения зарплаты. Второй — снижение склонности к сбережениям у население, а третий — высокие инфляционные ожидания из-за изменения цен на отдельные товары и услуги и динамики курса рубля


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