Центробак сообщил о росте зарплат у россиян. Информация об этом по итогам заседания совета директоров
Специалисты заявили, что зарплаты выросли из-за низкой инфляции. По их словам, также в стране невысокий уровень безработицы.
Отмечается, что главные риски для повышения или понижения инфляции не поменялись. Речь идет о трех факторах. Один из них — усиление структурного дефицита работников, что может спровоцировать отставание в увеличении производительности труда от повышения зарплаты. Второй — снижение склонности к сбережениям у население, а третий — высокие инфляционные ожидания из-за изменения цен на отдельные товары и услуги и динамики курса рубля