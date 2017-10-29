Apple уволила инженера из-за поступка дочери

Кмоапния Apple уволила инженера после того, как его дочь опубликовала видео об iPhone X до его официального поступления в продажу. Девушка сняла ролик, в котором объяснила, что произошло, пишет
По ее словам, видео было снято в прошлом месяце во время того, как она проводила время с семьей в Северной Калифорнии.
Ролик стал вирусным и Apple попросила удалить его. Девушка отметила, что не подозревала о каких-либо нарушениях. В итоге она выполнила требования компании, но в итоге ее отца все равно уволили.
«В конечном счете, если ты работаешь в Apple, неважно, насколько ты хороший человек. Если ты нарушаешь правила, они этого не потерпят», — пояснила девушка.
Также она пожаловалась на оскорбления и не смогла сдержать слез, когда просила оставить ее отца в покое.
«Надеюсь, теперь Apple будет объснять пользователям их права и ограничения», — отметила автор видео.
Напомним, продажи iPhone X начнутся 3 ноября.