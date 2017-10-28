В Подмосковье внедорожник насмерть сбил пешехода

В субботу, 27 октября, в Подмосковье внедорожник Toyota RAV4 насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает
Авария произошла около 19:00 на 72-м километре Минского шоссе.
«Водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил, предположительно, мужчину, перебегавшего дорогу в темном месте. От удара пешеход погиб на месте», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что водитель с места ДТП не скрылся. Автоинспекторы выясняют степень его виновности.
Движение этом участке в настоящий момент затруднено.