В Москве проверят четыре ТЦ после звонков о «минировании»

В разных районах Москвы проверят четыре торговых центра после звонков о «минировании». Об этом в субботу, 28 октября, «
«Звонки с угрозой взрывов поступили в торговые центры „Водный“ на Головинском шоссе, „Афимолл Сити“ в Центральном административном округе, „Трамплин“ в Западном административном округе и „Кунцево Плаза“ в Западном административном округе», — уточнил он.
По словам источника, посетителей ТЦ не эвакуировали.
Напомним, волна телефонного терроризма
Рязань стала первым городом, подвергшимся
В Госдуме
По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, ущерб от действий злоумышленников превысил 300 миллионов рублей.