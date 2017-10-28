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20:33, 28 октября 2017 170
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В Москве проверят четыре ТЦ после звонков о «минировании»

В Москве проверят четыре ТЦ после звонков о «минировании»

В разных районах Москвы проверят четыре торговых центра после звонков о «минировании». Об этом в субботу, 28 октября, «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах.

«Звонки с угрозой взрывов поступили в торговые центры „Водный“ на Головинском шоссе, „Афимолл Сити“ в Центральном административном округе, „Трамплин“ в Западном административном округе и „Кунцево Плаза“ в Западном административном округе», — уточнил он.

По словам источника, посетителей ТЦ не эвакуировали.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Рязань стала первым городом, подвергшимся атаке «телефонных террористов». Позже специалисты проанализировали причины «минирований».

В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения о терактах. Также ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в российских городах.

По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, ущерб от действий злоумышленников превысил 300 миллионов рублей.


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