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17:34, 28 октября 2017 359
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В Казани новые 200-рублевые купюры продают по 300 рублей

В Казани новые 200-рублевые купюры продают по 300 рублей

Казанский магазин «Мир монет» продает новые 200-рублевые купюры с видами Севастополя по 300 рублей. Об этом сообщает KazanFirst.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей представили 12 октября. Первыми их получат Москва и регионы, которые изображены на купюрах — Крым и Дальний Восток. С декабря банкноты появятся во всех регионах.

Впервые о новых купюрах объявили в апреле 2016 года. С июня по октябрь 2016 года проходил конкурс по выбору символов для новых банкнот, в котором участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Казань также боролась за право размещения изображений своих достопримечательностей на банкнотах, но в финале гонки уступила Владивостоку и Севастополю.


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