В Казани новые 200-рублевые купюры продают по 300 рублей

Казанский магазин «Мир монет» продает новые 200-рублевые купюры с видами Севастополя по 300 рублей. Об этом сообщает
Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Впервые о новых купюрах объявили в апреле 2016 года. С июня по октябрь 2016 года проходил конкурс по выбору символов для новых банкнот, в котором участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.
Казань также боролась за право размещения изображений своих достопримечательностей на банкнотах, но в финале гонки уступила Владивостоку и Севастополю.