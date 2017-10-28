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11:17, 28 октября 2017 283
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Россиянина нашли на необитаемом острове. Видео

Россиянина нашли на необитаемом острове. Видео

Россиянина нашли на необитаемом острове в Европе. Путешественник прожил у берегов Швеции два дня, передает Life.

Мужчина хотел проплыть на парусной лодке сто километров до Стокгольма. Тревогу подняли его родственники в среду, 25 октября.

Спасатели обнаружили обломки и личные вещи россиянина у одного из островов спустя два дня, а позже, за три километра — его самого.

Как оказалось, после крушения он вплавь добрался до ближайшего острова и выложил надпись «Help» из мха.

Молодого человека доставили в больницу, но помощь не понадобилась.


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