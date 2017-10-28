Россиянина нашли на необитаемом острове. Видео

Россиянина нашли на необитаемом острове в Европе. Путешественник прожил у берегов Швеции два дня, передает
Мужчина хотел проплыть на парусной лодке сто километров до Стокгольма. Тревогу подняли его родственники в среду, 25 октября.
Спасатели обнаружили обломки и личные вещи россиянина у одного из островов спустя два дня, а позже, за три километра — его самого.
Как оказалось, после крушения он вплавь добрался до ближайшего острова и выложил надпись «Help» из мха.
Молодого человека доставили в больницу, но помощь не понадобилась.