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В Москве полицейские проверят видео с мучившей котенка живодеркой. Женщина опубликовала ролик, на котором она бьет животное, а потом кидает его в стену, передает «Медуза»
Общественность узнала о ролике после его появления в сообществе «Планета Кунцево» в соцсети «ВКонтакте» под названием «Жительница Кунцево издевается над котом». В комментариях к посту есть ссылки на профиль и номер телефона женщины. За последние сутки на ее странице написали тысячи комментариев с оскорблениями и угрозами.
Ранее сообщалось, что под Рязанью живодеры сняли с щенка шкуру.