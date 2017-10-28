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16:03, 28 октября 2017 486
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Полицейские проверят видео с мучившей котенка живодеркой

Полицейские проверят видео с мучившей котенка живодеркой

В Москве полицейские проверят видео с мучившей котенка живодеркой. Женщина опубликовала ролик, на котором она бьет животное, а потом кидает его в стену, передает «Медуза»

Общественность узнала о ролике после его появления в сообществе «Планета Кунцево» в соцсети «ВКонтакте» под названием «Жительница Кунцево издевается над котом». В комментариях к посту есть ссылки на профиль и номер телефона женщины. За последние сутки на ее странице написали тысячи комментариев с оскорблениями и угрозами.

Ранее сообщалось, что под Рязанью живодеры сняли с щенка шкуру.


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