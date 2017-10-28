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16:25, 28 октября 2017 167
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Патриарх Кирилл посчитал последователей РПЦ

Патриарх Кирилл посчитал последователей РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посчитал последователей РПЦ. По его словам, к Русской православной церкви принадлежит примерно 36 тысяч приходов и тысяча монастырей, передает Life.

Во время визита в Румынию предстоятель сказал, что «около 75 процентов россиян считают себя православными».

«Общее число членов Московского патриархата (МП), проживающих как в России, так и за её пределами, составляет около 180 миллионов человек», — отметил патриарх.

Он уточнил, что священники РПЦ проходят обучение в 56 духовных академиях и семинариях. По мнению патриарха, это «настоящее чудо развития русского православия».

«В 1988 году у нас было три духовных семинарии и две духовных академии, — рассказал предстоятель. — Происходящее ныне является именно чудом, поскольку во внешних обстоятельствах существования Русской православной церкви в советские годы невозможно усмотреть оснований для столь стремительного возрождения».

Согласно уставу РПЦ МП, ее юрисдикция распространяется на Россию и Украину, Белоруссию и Молдавию, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Литву, Латвию и Эстонию. В составе канонических территорий РПЦ также находятся Монголия, Китай, Япония и «добровольно входящие в неё православные» приходы во всех странах мира.


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