Литва с ноября ограничит для россиян ввоз лекарств без рецепта

Литва с 1 ноября ограничит для жителей стран, не входящих в ЕС, ввоз лекарств без рецепта. Об этом со ссылкой на канцелярию службы по защите государственной границы страны сообщает «
По новому правилу, из России, Белоруссии, Китая разрешат ввозить и пересылать для собственных нужд «меньшее количество лекарств» — не более десяти упаковок за один месяц. Если лечение потребует большего количества медикаментов, нужно будет представить справку от врача.
«В данном случае можно ввозить то число лекарств, которое указано в справке», — уточнили в канцелярии.