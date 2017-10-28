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20:55, 28 октября 2017 156
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Литва с ноября ограничит для россиян ввоз лекарств без рецепта

Литва с ноября ограничит для россиян ввоз лекарств без рецепта

Литва с 1 ноября ограничит для жителей стран, не входящих в ЕС, ввоз лекарств без рецепта. Об этом со ссылкой на канцелярию службы по защите государственной границы страны сообщает «РИА Новости».

По новому правилу, из России, Белоруссии, Китая разрешат ввозить и пересылать для собственных нужд «меньшее количество лекарств» — не более десяти упаковок за один месяц. Если лечение потребует большего количества медикаментов, нужно будет представить справку от врача.

«В данном случае можно ввозить то число лекарств, которое указано в справке», — уточнили в канцелярии.


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