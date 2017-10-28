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19:49, 28 октября 2017 42
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Forbes назвал богатейших людей мира

Forbes назвал богатейших людей мира

Forbes назвал богатейших людей мира. Первую строчку вновь занял основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon миллиардер Джефф Безос, передает «РИА Новости».

Состояние Безоса оценили в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов. На третьем месте — американский инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов).

Четвертую строчку занял владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг (73,8 миллиарда долларов).

В мартовском рейтинге Forbes первым был Билл Гейтс, вторым — Уоррен Баффет, а замыкал тройку Джефф Безос.

Безос впервые занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира в июле этого года. До публикации 27 июля финрезультатов Amazon его состояние достигло 90,6 миллиарда доллара, что сделало его на несколько часов самым богатым человеком планеты.


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