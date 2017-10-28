Forbes назвал богатейших людей мира. Первую строчку вновь занял основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon миллиардер Джефф Безос, передает «
Состояние Безоса оценили в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов. На третьем месте — американский инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов).
Четвертую строчку занял владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг (73,8 миллиарда долларов).
В мартовском рейтинге Forbes первым был Билл Гейтс, вторым — Уоррен Баффет, а замыкал тройку Джефф Безос.
Безос впервые занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира в июле этого года. До публикации 27 июля финрезультатов Amazon его состояние достигло 90,6 миллиарда доллара, что сделало его на несколько часов самым богатым человеком планеты.