Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Коми возросло до десяти человек. Об этом передает
«60-летний водитель школьного автобуса ПАЗ при повороте не предоставил преимущество в движении, в результате произошло столкновение с ехавшим навстречу груженым лесовозом с прицепом. В результате три человека погибли на месте: водитель автобуса и две женщины 53 и 65 лет, сотрудницы школы, они не были пристегнуты. Еще десять человек пострадали, семь из которых на данный момент госпитализированы, травмы получили и шестеро детей», — говорится в сообщении.
Водитель лесовоза находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, открытой раной брюшной полости и сочетанной травмой. Серьезные травмы еще у двух женщин: 46-летней сотрудницы школы переломы ребер, грудины, черепно-мозговая травма, ушибы, у 57-летней женщины открытая черепно-мозговая травма. Всего в автобусе находились 15 человек — восемь взрослых, включая водителя, и семь школьников.
Напомним, авария