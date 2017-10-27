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9:53, 27 октября 2017 302
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В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди в 1963 году. Базу данных опубликовали на сайте Национальных архивов.

До конца 2018 года планируют обнародовать еще несколько тысяч документов по этому делу. В данный момент они засекречены по распоряжению Дональда Трампа.

Среди раскрытых документов есть сведения, полученные ФБР относительно реакции Советского Союза на убийство Кеннеди. В Москве Ли Харви Освальда называли «невротическим маньяком, не проявляющим лояльности ни к собственной стране, ни к чему либо еще» и были убеждены, что его использовали для разжигания антикоммунистических настроений.

По данным источников ФБР, СССР был обеспокоен покушением на американского президента. В Москве опасались, что «в отсутствие руководства какой-нибудь безответственный генерал в Соединенных Штатах может запустить ракету в Советский Союз».

Также в рассекреченных документах ЦРУ сообщается, что убийца Кеннеди общался с советским дипломатом. Отмечается, что Освальд за два месяца до преступления, находясь в Мехико, общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ.

Джона Фицджеральда Кеннеди застрелил снайпер 22 ноября 1963 года. В убийстве обвинили Ли Харви Освальда обвинили в этом преступлении, но он отрицал свою вину. После задержания самого Освальда по пути в тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

Убийство Кеннеди пришлось на пик холодной войны. Примерно за год до убийства так называемый Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны, однако совместными усилиями СССР и США его удалось урегулировать.


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