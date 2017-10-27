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17:26, 27 октября 2017 264
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В Подмосковье маньяк изнасиловал и прокрутил через мясорубку двух девушек

В Подмосковье маньяк изнасиловал и прокрутил через мясорубку двух девушек

В пятницу, 27 октября, в подмосковных Химках задержали маньяка, который изнасиловал и прокрутил через мясорубку двух девушек. С жертвами он познакомился в караоке-клубе, передает «Лента.ру».

Злоумышленником оказался 31-летний Александр Масленников. Жертвами маньяка стали девушки 28 и 29 лет. После клуба он отвез их на съемную квартиру.

«Троицу зафиксировали камеры наблюдения на пороге многоэтажки — но из здания девушки уже не вышли. Зато появился обвиняемый с двумя большими спортивными сумками в руках… Он пропустил тела убитых через мясорубку и скормил собакам», — говорится в сообщении.

После этого Масленников познакомился в интернете с еще одной женщиной — матерью 14-летней девочки. Его задержали, когда он ходил вместе с потенциальной жертвой по магазинам.

По информации следователей, мужчина был судим в том числе за тяжкие насильственные преступления. Из тюрьмы он освободился в мае текущего года, отбыв 11 лет за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой.


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