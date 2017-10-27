В Китае скончалась 14-летняя российская модель

В Китае расследуют смерть 14-летней российской модели Влады. Девушка заключила контракт и уехала из России осенью этого года, передает
Влада должна была провести в Китае три месяца, участвуя в показах популярных дизайнеров. Однако она почувствовала недомогание после показа, который продлился примерно 13 часов.
«По данным местных СМИ, 25 октября модель попала в больницу в тяжелом состоянии с температурой более 39 градусов. Ее поместили в реанимацию, а через два дня девушка скончалась», — говорится в сообщении.
Предварительной причиной гибели пациентки местные врачи назвали «cепсис на фоне синдрома полиорганной недостаточности».
Сейчас консульство и модельное агентство оказывают семье погибшей необходимую поддержку. Пока не произведено вскрытие, уголовное дело по факту гибели не возбуждено. В настоящее время проверяются разные версии, в том числе отравление. Известно, что алкоголя и наркотиков в крови девушки не обнаружили.
Фото со страницы Влады «ВКонтакте»