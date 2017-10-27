Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:24, 27 октября 2017 132
 0    0

В Китае скончалась 14-летняя российская модель

В Китае скончалась 14-летняя российская модель

В Китае расследуют смерть 14-летней российской модели Влады. Девушка заключила контракт и уехала из России осенью этого года, передает Life.

Влада должна была провести в Китае три месяца, участвуя в показах популярных дизайнеров. Однако она почувствовала недомогание после показа, который продлился примерно 13 часов.

«По данным местных СМИ, 25 октября модель попала в больницу в тяжелом состоянии с температурой более 39 градусов. Ее поместили в реанимацию, а через два дня девушка скончалась», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной гибели пациентки местные врачи назвали «cепсис на фоне синдрома полиорганной недостаточности».

Сейчас консульство и модельное агентство оказывают семье погибшей необходимую поддержку. Пока не произведено вскрытие, уголовное дело по факту гибели не возбуждено. В настоящее время проверяются разные версии, в том числе отравление. Известно, что алкоголя и наркотиков в крови девушки не обнаружили.

Фото со страницы Влады «ВКонтакте»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:24, 27 октября 2017
В Китае скончалась 14-летняя российская модель
10:53, 27 октября 2017
На улице Свободы «ГАЗель» сбила подростка 1
9:51, 27 октября 2017
В аварии на рязанской трассе погиб мужчина и пострадал семилетний ребенок. Фото
9:49, 27 октября 2017
На пожаре в Ермиши погиб мужчина
8:39, 27 октября 2017
На ночном пожаре в Ермиши пострадал человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Сами себе построим дом. Часть I — проект

Сами себе построим дом. Часть I — проект

Открытие цикла совместных инструкций RZN.info и компании «Белый дом» о правильном строительстве.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:50, 23 октября 2017 25 622
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
13:34, 14 октября 2017 21 256
В аварии на улице Фирсова пострадал ребенок. Фото
17:49, 25 октября 2017 20 965
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора за 29 миллионов 2
16:45, 14 октября 2017 19 570
Рязанский митрополит заложил камень в основание храма на площади Новаторов 5
13:28, 21 октября 2017 18 181
Северную окружную перекрыли из-за массовой аварии. Фото
Все новости
Голосования

У вас есть действующий договор на обслуживание газового оборудования (плиты, котла) в квартире, доме?

Окончание опроса: 8.11.2017
Архив голосований
Форум