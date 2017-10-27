Спасатели обнаружили возможное место крушения российского вертолета

Норвежские спасатели, обнаружили недалеко от Баренцбурга возможное место крушения российского вертолета Ми-8. На дне моря нашли неопознанный объект, передает «
О наличии в воде предмета говорят воздушные пузыри, поднимающиеся на поверхность. В этом районе также заметили пятна топлива.
Напомним, вертолет
В поисковой службе Норвегии заявили, что люди еще могут быть живы. «Мы знаем, что на этих типах вертолетов есть спасательный плот. Никогда нельзя сдаваться раньше времени, все еще есть надежда», — заявили спасатели.
Фото авиакомпании «Конверс Авиа»