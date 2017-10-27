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9:08, 27 октября 2017 255
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Спасатели обнаружили возможное место крушения российского вертолета

Спасатели обнаружили возможное место крушения российского вертолета

Норвежские спасатели, обнаружили недалеко от Баренцбурга возможное место крушения российского вертолета Ми-8. На дне моря нашли неопознанный объект, передает «РИА Новости».

О наличии в воде предмета говорят воздушные пузыри, поднимающиеся на поверхность. В этом районе также заметили пятна топлива.

Напомним, вертолет потерпел крушение над морем в четверг, 26 октября. На борту находились пять членов экипажа — командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев — и три пассажира — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио.

В поисковой службе Норвегии заявили, что люди еще могут быть живы. «Мы знаем, что на этих типах вертолетов есть спасательный плот. Никогда нельзя сдаваться раньше времени, все еще есть надежда», — заявили спасатели.

Фото авиакомпании «Конверс Авиа»


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