Сергей Шнуров купил квартиру пенсионерке, 30 лет жившей в конюшне в поселке Лопандино Брянской области. Об этом сообщает «
По данным СМИ, лидер группы «Ленинград» передал 79-летней Нине Макеевой 500 тысяч. На эти деньги она купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе.
Женщина жила в неотапливаемом здании XIX века. Местные власти не могли решить эту проблему и предлагали пенсионерке «равноценный обмен», например, переезд в старую школу.
Отмечается, что Нина Макеева получила деньги после участия в передаче «Мужское/женское» на Первом канале. При этом, в конюшне еще живут несколько человек.