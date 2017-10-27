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20:19, 27 октября 2017 364
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Шнуров купил квартиру жившей в конюшне пенсионерке — СМИ

Шнуров купил квартиру жившей в конюшне пенсионерке — СМИ

Сергей Шнуров купил квартиру пенсионерке, 30 лет жившей в конюшне в поселке Лопандино Брянской области. Об этом сообщает «Брянск Today».

По данным СМИ, лидер группы «Ленинград» передал 79-летней Нине Макеевой 500 тысяч. На эти деньги она купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе.

Женщина жила в неотапливаемом здании XIX века. Местные власти не могли решить эту проблему и предлагали пенсионерке «равноценный обмен», например, переезд в старую школу.

Отмечается, что Нина Макеева получила деньги после участия в передаче «Мужское/женское» на Первом канале. При этом, в конюшне еще живут несколько человек.


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