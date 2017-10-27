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14:23, 27 октября 2017 546
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Россия запретила ввозить свинину из Евросоюза

Россия запретила ввозить свинину из Евросоюза

Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из Евросоюза, США, Канады и ряда других стран. Постановление опубликовали на сайте правительства.

«В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что ограничения не повлияют на обеспечение внутренних потребностей России.

Напомним, в январе 2014 года Россельхознадзор запретил поставки в страну продукции свиноводства из стран Евросоюза до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии.

В июле Дмитрий Медведев подписал документ, который продлевает продуктовое эмбарго в отношении стран, наложивших санкции на Москву.


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