Россия запретила ввозить свинину из Евросоюза

Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из Евросоюза, США, Канады и ряда других стран. Постановление
«В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что ограничения не повлияют на обеспечение внутренних потребностей России.
Напомним, в январе 2014 года Россельхознадзор запретил поставки в страну продукции свиноводства из стран Евросоюза до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии.
В июле Дмитрий Медведев подписал документ, который продлевает продуктовое эмбарго в отношении стран, наложивших санкции на Москву.