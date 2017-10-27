Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что никто из членов ЕС не признает независимость Каталонии от Испании. Об этом сообщает
«Декларация независимости, голосование по которой состоялось сегодня в парламенте Каталонии, противоречит верховенству закона, конституции Испании и уставу Каталонии, которые являются частью правовой системы Европейского союза. Никто в ЕС не признает эту декларацию. Сейчас как никогда необходимо восстановить законность в качестве основы для диалога и гарантировать свободу и права всех граждан Каталонии», — написал Таяни на своей странице в Twitter.
Напомним, в пятницу, 27 октября, парламент Каталонии большинством голосов
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