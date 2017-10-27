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21:41, 27 октября 2017 149
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Никто в ЕС не признает независимость Каталонии — глава Европарламента

Никто в ЕС не признает независимость Каталонии — глава Европарламента

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что никто из членов ЕС не признает независимость Каталонии от Испании. Об этом сообщает ТАСС.

«Декларация независимости, голосование по которой состоялось сегодня в парламенте Каталонии, противоречит верховенству закона, конституции Испании и уставу Каталонии, которые являются частью правовой системы Европейского союза. Никто в ЕС не признает эту декларацию. Сейчас как никогда необходимо восстановить законность в качестве основы для диалога и гарантировать свободу и права всех граждан Каталонии», — написал Таяни на своей странице в Twitter.

Напомним, в пятницу, 27 октября, парламент Каталонии большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики.

Ранее председатель правительства Германии заявил, что страна не признает независимости Каталонии.


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