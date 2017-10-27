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14:08, 27 октября 2017 572
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Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25 процента годовых. Информация об этом в пятницу, 27 октября, появилась на сайте регулятора.

«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами», — говорится в сообщении.

В ЦБ допустили возможность дальнейшего снижения ставки уже на ближайших заседаниях. Отмечается, что банк намерен опираться на оценку рисков отклонения инфляции.

Это снижение стало уже пятым за год, на начало 2017 года ставка составляла десять процентов.

Ключевая ставка — процентный показатель, по которому ЦБ выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но замедляет экономический рост из-за того, что предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты.


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