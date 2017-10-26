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20:02, 26 октября 2017 244
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В убийстве волгоградского школьника признался его одноклассник

В убийстве волгоградского школьника признался его одноклассник

Одноклассник подростка, которого нашли мертвым в туалете волгоградской школы, признался в его убийстве. Об этом со ссылкой на следователей передает «РИА Новости».

Известно, что пятнадцатилетнего мальчика уже допросили, он написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах происшествия.

По словам подростка, все произошло случайно. На перемене он показывал друзьям нож и в тот момент, когда оружие было в руках у погибшего, школьник нечаянно толкнул его. После этого он выкинул нож на улице, признался мальчик.

«В аппарате регионального детского омбудсмена произошедшее назвали несчастным случаем: „Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание“», — говорится в сообщении.


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