В убийстве волгоградского школьника признался его одноклассник

Одноклассник подростка, которого
Известно, что пятнадцатилетнего мальчика уже допросили, он написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах происшествия.
По словам подростка, все произошло случайно. На перемене он показывал друзьям нож и в тот момент, когда оружие было в руках у погибшего, школьник нечаянно толкнул его. После этого он выкинул нож на улице, признался мальчик.
«В аппарате регионального детского омбудсмена произошедшее назвали несчастным случаем: „Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание“», — говорится в сообщении.