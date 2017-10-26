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12:42, 26 октября 2017 301
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В России собираются разработать единый алгоритм поиска пропавших детей

В России собираются разработать единый алгоритм поиска пропавших детей

В России собираются разработать единый алгоритм поиска пропавших детей. Совещание по этому вопросу состоялось в четверг, 26 октября, пресс-служба регионального СУ СКР.

На встрече напомнили, что ранее была поставлена задача о создании Национального центра поиска пропавших детей, но ее не реализовали.

Председатель спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, волонтеры которого действуют в 40 регионах России, отметил, что на сегодняшний день в ряде субъектов нет необходимых специалистов и оборудования для поиска пропавших.

Участники совещания пришли к выводу, что после возбуждения уголовного дела возглавить работу должен представитель СК РФ. Оценив имеющуюся информацию, ему необходимо принять решение о подключении к поискам представителей госструктур и волонтерских отрядов. В алгоритме совместных действий необходимо максимально использовать добровольческие поисковые отряды, не ограничивая их деятельность излишним формализмом.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил своему старшему помощнику Игорю Комиссарову в течение недели сформировать рабочую группу из представителей всех структур и организаций, которые принимают участие в розыске детей, и через месяц доложить конкретные результаты работы этой группы, начиная от предложений по совершенствованию действующего законодательства до выработки методических рекомендаций.

Фото сайта СК РФ


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