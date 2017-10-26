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8:54, 26 октября 2017 323
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В России может появится профессия оператора дронов

В России может появится профессия оператора дронов

В 2018 году в России может появиться профессия оператора беспилотных воздушных аппаратов. Профстандарты для таких специалистов планируют утвердить в начале следующего года, передает RT.

Соответствующий пункт по изменению отраслевого законодательства сформировала Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем («Аэронет»). Документ направили для согласования в Минтранс и Минпромторг. После утверждения в России официально появятся профессии специалистов по управлению и обслуживанию беспилотных воздушных аппаратов, в том числе и оператор беспилотной авиационной системы.

Желающие смогут получить дополнительное образование и сертификат, свидетельствующий о компетентности работника.

Планируется создать образовательные программы по двум направлениям: направлениям: управление тяжелыми (более 30 кг) и лёгкими (менее 30 кг) дронами. Выпускникам «тяжёлой» программы помимо сертификата об окончании курсов в Росавиации будут выдавать свидетельство внешнего пилота государственного образца.


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