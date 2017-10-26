В ноябрьские праздники Гидрометцентр пообещал сильный снег

В Центральной России в выходные продолжит падать снег, минусовые температуры также отмечаются на ноябрьские праздники. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, вслед за первым снегом может «сформироваться устойчивый снежный покров и даже уйти в зиму», пишет « Российская газета ».

В столице спрогнозировали снег со среды до воскресенья.

«Это будет снежок, который покроет землю. Вопрос в том, останется ли тот снег, который выпадет в четверг-пятницу, на зиму?» — сказал Роман Вильфанд.

Директор Гидрометцентра отметил, что в Сибири в этом году временный снежный покров лег в конце сентября, что очень рано для региона. По словам Вильфанда, на этой неделе снежный циклон продвигается от Урала на восток и уже «захватил в белый плен» Сибирь и Байкал.

Как он отметил, европейская часть страны оказалась в «мешке холода». Так синоптики называют устойчивый холодный фронт.

«Можно говорить о том, что до первых чисел ноября погода существенно не изменится», — сказал метеоролог.

На этой неделе в столице температура может понижаться по ночам до минус 6 градусов ночью, а в Черноземье до -10 градусов. Возможно, холодная погода будет и на ноябрьские праздники, но пока синоптики осторожны в прогнозах.