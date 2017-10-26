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8:26, 26 октября 2017 153
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В Москве эвакуировали семь кинотеатров из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали семь кинотеатров из-за угрозы взрыва

Вечером в среду, 25 октября, семь кинотеатров эвакуировали в Москве после звонков о подозрительных предметах. Угроза взрыва нигде не подтвердилась, передает «РИА Новости».

«Эвакуированы семь кинотеатров на улицах Богданова, Мартыновской, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре, Варшавском шоссе. Угроза взрыва пока не подтвердилась ни в одном из них», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт проверок нескольких кинотеатров в столице после звонков о подозрительных предметах.

Напомним, волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России уже более месяца. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

Рязань стала первым городом, подвергшимся атаке «телефонных террористов». Позже специалисты проанализировали причины «минирований».

В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения о терактах. Также ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в российских городах.


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