В Москве эвакуировали семь кинотеатров из-за угрозы взрыва

Вечером в среду, 25 октября, семь кинотеатров эвакуировали в Москве после звонков о подозрительных предметах. Угроза взрыва нигде не подтвердилась, передает «
«Эвакуированы семь кинотеатров на улицах Богданова, Мартыновской, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре, Варшавском шоссе. Угроза взрыва пока не подтвердилась ни в одном из них», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт проверок нескольких кинотеатров в столице после звонков о подозрительных предметах.
Напомним,
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