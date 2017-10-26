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21:51, 26 октября 2017 168
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В Британии начали продавать елочные игрушки с алкоголем

В Британии начали продавать елочные игрушки с алкоголем

Британская компания The Lakes Distillery выпустила елочные игрушки с алкоголем внутри. Об этом со ссылкой на производителя передает «Лента.ру».

В продажу поступили наборы из трех шаров объемом 50 миллилитров, наполненных виски, джином и водкой.

Набор из трех шаров можно приобрести за 41 доллар. Если покупать украшения по отдельности, то один шар обойдется в 24 доллара.

«Пока эти новогодние игрушки продаются на заводе, однако производитель обещает в скором времени выйти на рынки других стран», — говорится в сообщении.

Фото The Lakes Distillery


© RZN.info

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