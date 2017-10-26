В Британии начали продавать елочные игрушки с алкоголем

Британская компания The Lakes Distillery выпустила елочные игрушки с алкоголем внутри. Об этом со ссылкой на производителя передает «
В продажу поступили наборы из трех шаров объемом 50 миллилитров, наполненных виски, джином и водкой.
Набор из трех шаров можно приобрести за 41 доллар. Если покупать украшения по отдельности, то один шар обойдется в 24 доллара.
«Пока эти новогодние игрушки продаются на заводе, однако производитель обещает в скором времени выйти на рынки других стран», — говорится в сообщении.
Фото The Lakes Distillery