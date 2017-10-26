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12:23, 26 октября 2017 206
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Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

Telegram обжаловал решение о наложении штрафа в 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Интересы мессенджера представляют адвокаты правозащитной группы «Агора», передает «Интерфакс».

Защита приводит семь пунктов, которые являются основанием для отмены решения суда. Отмечается, что запрос ФСБ не предполагал альтернативного способа контроля переговоров интересующих лиц, например, предоставление расшифрованной переписки.

«Служба настаивала именно на предоставлении ключей декодирования. Однако предоставление именно этой информации создавало реальную угрозу для неопределенного круга лиц по контролю их переписки. Технической особенностью в данном деле является то, что, если бы даже существовала возможность для третьих лиц расшифровать данные и контролировать переписку абонентов, указанных в запросе, это могло бы обеспечить доступ к переписке всех пользователей сервиса», — отметил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

«Фактически ФСБ просит создать возможность декодирования сообщений всех пользователей Telegram, однако безопасности коммуникаций угрожало бы не только предоставление ФСБ ключей декодирования, но даже самое существование таких ключей», — сказал адвокат.

По словам защиты, мировой суд не имел права рассматривать данное дело.

Отмечается, что в судебном заседании мирового суда не принимал участия ни представитель ФСБ, ни прокурор, ни назначенный защитник, ни свидетели.

По мнению защиты, судебное заседание по делу, «затрагивающему 100 млн человек в отношении иностранной компании с капитализацией более $1 млрд без единого участника и вынес обвинительное постановление» провели необоснованно.

Также указывается, что ФСБ требует прислать по открытым незащищенным каналам на общий ведомственный адрес электронной почты информацию, позволяющую получить доступ к переписке неограниченного круга пользователей Telegram.

«Более того, эта электронная почта указана в качестве общего контактного адреса на официальном веб-сайте ФСБ. В соответствии с информацией, размещенной на сайте, адрес электронной почты является одним из каналов обращения граждан в Службу, по которым запрещено передавать сведения ограниченного распространения, к коим, безусловно, относится запрошенная ФСБ информация о дешифровании переписки между пользователями мессенджера Telegram», — подчеркнули адвокаты.

Напомним, мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.


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