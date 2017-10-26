Омская медсестра взяла деньги за доставку пациента в больницу на своей машине

Медсестра из деревни Кутырлы Омской области попросила родственников пациента оплатить ей бензин, чтобы она могла доставить его в больницу на своей машине. Женщине отдали 500 рублей, передает
Медик заподозрила у больного внутреннее кровотечение. При этом один из автомобилей «скорой» был сломан, а исправный пришлось бы вызывать из соседнего поселка за 25 километров.
В результате пациента доставили вовремя и прооперировали, он остался жив.
В региональном минздраве по данному факту провели проверку, виновной признали медсестру. «Юридически медицинская сестра, приняв решение о более быстрой транспортировке пациента, нарушила алгоритм оказания медицинской помощи, на нее наложено дисциплинарное взыскание», — говорится в сообщении.