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16:19, 26 октября 2017 40
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Омская медсестра взяла деньги за доставку пациента в больницу на своей машине

Омская медсестра взяла деньги за доставку пациента в больницу на своей машине

Медсестра из деревни Кутырлы Омской области попросила родственников пациента оплатить ей бензин, чтобы она могла доставить его в больницу на своей машине. Женщине отдали 500 рублей, передает Life.

Медик заподозрила у больного внутреннее кровотечение. При этом один из автомобилей «скорой» был сломан, а исправный пришлось бы вызывать из соседнего поселка за 25 километров.

В результате пациента доставили вовремя и прооперировали, он остался жив.

В региональном минздраве по данному факту провели проверку, виновной признали медсестру. «Юридически медицинская сестра, приняв решение о более быстрой транспортировке пациента, нарушила алгоритм оказания медицинской помощи, на нее наложено дисциплинарное взыскание», — говорится в сообщении.


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