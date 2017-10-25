В США пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками

В американском поселке Скотт штата Пенсильвания пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками, передает «
Преступник успел взять у банковского служащего мешок с деньгами, после этого 63-летний Роберт Сакоски набросился на него. Пенсионер смог повалить злоумышленника на землю и выбить у него добычу.
Пожилой мужчина работает управляющим местного отеля. По словам его подчиненных, они шокированы увиденным, но испытывают чувство гордости за своего начальника.
Грабитель рассказал, что совершил преступление из-за ребенка.
«Мне нужны были деньги на ребенка, потому я и пошел на преступление. Мне нужны деньги, я ничего не могу поделать», — пояснил он.