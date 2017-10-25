Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:39, 25 октября 2017 408
 0    0

Путин поручил повысить пенсии военным

Путин поручил повысить пенсии военным

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поручил ускорить индексацию пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрены индексации для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам — с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно», — сказал президент.

Индексация коснется в том числе выплат сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим Росгвардии.

«Но для того чтобы нам это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. То есть если мы с 1 января проиндексируем, то деньги нужно выплачивать в декабре. Для этого они должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют», — добавил Путин.

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что поручение исполнят, деньги на это есть.

Напомним, военные получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Им также могут назначить страховую пенсию по старости.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
15:39, 25 октября 2017
Путин поручил повысить пенсии военным
14:00, 25 октября 2017
Рязанская область увеличила прожиточный минимум пенсионеров на 37 рублей
9:16, 25 октября 2017
Три рязанские школы вошли в топ-500 по развитию РДШ
20:31, 24 октября 2017
В большинстве рязанских школ проверили пожарную безопасность
16:53, 24 октября 2017
Суд обязал рыбновских чиновников взять ребенка в детский сад 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
Что смотреть осенью: премьеры сериалов на любой вкус

Что смотреть осенью: премьеры сериалов на любой вкус

Погода меняется, хочется проводить больше времени в тепле, и как нельзя кстати придутся горячий чай и новый сериал.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:50, 23 октября 2017 23 956
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
13:34, 14 октября 2017 20 864
В аварии на улице Фирсова пострадал ребенок. Фото
16:45, 14 октября 2017 18 547
Рязанский митрополит заложил камень в основание храма на площади Новаторов 5
13:28, 21 октября 2017 17 214
Северную окружную перекрыли из-за массовой аварии. Фото
9:09, 14 октября 2017 15 751
В России изменились правила получения водительских удостоверений
Все новости
Голосования

У вас есть действующий договор на обслуживание газового оборудования (плиты, котла) в квартире, доме?

Окончание опроса: 8.11.2017
Архив голосований
Форум