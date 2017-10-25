Путин поручил повысить пенсии военным

Владимир Путин поручил ускорить индексацию пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям. Об этом сообщает «
«Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрены индексации для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам — с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно», — сказал президент.
Индексация коснется в том числе выплат сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим Росгвардии.
«Но для того чтобы нам это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. То есть если мы с 1 января проиндексируем, то деньги нужно выплачивать в декабре. Для этого они должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют», — добавил Путин.
Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что поручение исполнят, деньги на это есть.
Напомним, военные получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Им также могут назначить страховую пенсию по старости.