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19:52, 25 октября 2017 250
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На американском сегменте МКС произошла утечка фреона

На американском сегменте МКС произошла утечка фреона

На американском сегменте МКС произошла утечка жидкого фреона. Об этом в среду, 25 октября, представитель «Роскосмоса» сообщил «РИА Новости».

«Опасности для международного экипажа нет. Рассчитываем, что американские астронавты устранят неисправность в ближайшее время», — отметил он.

По данным источника в космической отрасли, утечка произошла во время работы астронавтов с микроспутником на американском сегменте, в атмосферу попало около ста миллилитров фреона.

«Сейчас они устраняют утечку, а может быть, уже устранили», — добавил источник.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, американские астронавты Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба и Рэндольф Брезник, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи.


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