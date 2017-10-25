На американском сегменте МКС произошла утечка фреона

На американском сегменте МКС произошла утечка жидкого фреона. Об этом в среду, 25 октября, представитель «Роскосмоса» сообщил «
«Опасности для международного экипажа нет. Рассчитываем, что американские астронавты устранят неисправность в ближайшее время», — отметил он.
По данным источника в космической отрасли, утечка произошла во время работы астронавтов с микроспутником на американском сегменте, в атмосферу попало около ста миллилитров фреона.
«Сейчас они устраняют утечку, а может быть, уже устранили», — добавил источник.
В настоящее время на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, американские астронавты Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба и Рэндольф Брезник, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи.